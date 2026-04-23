Путин назвал ключевую задачу в Арктике

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 23.04.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей повышение уровня жизни в Арктике.
Путин в четверг провел совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Конечно, ключевая задача - это повышение качества жизни в Арктике, создание современных условий для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей", - сказал Путин.
Он отметил также, что уже продлена до 2030 года программа арктической ипотеки по ставке в 2% годовых, что является хорошей поддержкой для семей северян, для тех, кто приезжает в регион жить и работать.
"Стартовала реализация мастер-планов для агломераций арктической зоны, кстати, идет работа, неплохо дает свои результаты", - добавил президент.
Президент Владимир Путин проводит в режиме видеоконфереции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Путин собрал совещание по развитию Арктической зоны
Вчера, 15:53
 
ОбществоАрктикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала