Путин назвал ключевую задачу в Арктике

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ключевой задачей повышение уровня жизни в Арктике.
Путин в четверг провел совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
"Конечно, ключевая задача - это повышение качества жизни в Арктике, создание современных условий для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей", - сказал Путин.
Он отметил также, что уже продлена до 2030 года программа арктической ипотеки по ставке в 2% годовых, что является хорошей поддержкой для семей северян, для тех, кто приезжает в регион жить и работать.
"Стартовала реализация мастер-планов для агломераций арктической зоны, кстати, идет работа, неплохо дает свои результаты", - добавил президент.