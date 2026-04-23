Краткий пересказ от РИА ИИ Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета.

Он обратил внимание на сбои в работе сети в российских мегаполисах.

Президент подчеркнул, что в случае террористической угрозы приоритет будет отдан безопасности людей и нужна тесная координация между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета в России.

Путин в четверг провел совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах.

« "Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах", - сказал президент.

Он отметил, что в случае террористической угрозы в приоритете всегда будет безопасность людей. Президент подчеркнул, что нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами, чтобы находить оптимальные решения.

"Мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм, и учитывать жизненно важные интересы граждан страны", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что надо информировать граждан о возможных ограничения, при этом отметив, что широкое информирование может и навредить работе по предотвращению терактов и преступных деяний.

"Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - указал глава государства.

Помимо этого, президент поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.

"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом, то есть действие портала "Госуслуг", платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений, тем более что такие технологические возможности есть", - сказал Путин.