Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета - РИА Новости, 23.04.2026
16:44 23.04.2026 (обновлено: 17:17 23.04.2026)
Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета

Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета в России

Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета.
  • Он обратил внимание на сбои в работе сети в российских мегаполисах.
  • Президент подчеркнул, что в случае террористической угрозы приоритет будет отдан безопасности людей и нужна тесная координация между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые высказался об ограничениях в работе интернета в России.
Путин в четверг провел совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах.
"Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах", - сказал президент.
Он отметил, что в случае террористической угрозы в приоритете всегда будет безопасность людей. Президент подчеркнул, что нужно обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властными структурами, чтобы находить оптимальные решения.
"Мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, высокий профессионализм, и учитывать жизненно важные интересы граждан страны", - добавил президент.
Путин подчеркнул, что надо информировать граждан о возможных ограничения, при этом отметив, что широкое информирование может и навредить работе по предотвращению терактов и преступных деяний.
"Преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - указал глава государства.
Помимо этого, президент поручил проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих интернет-сервисов при ограничениях мобильного интернета.
"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом, то есть действие портала "Госуслуг", платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений, тем более что такие технологические возможности есть", - сказал Путин.
Глава государства поручил Минцифры поработать над этим вопросом вместе с правоохранительными органами.
