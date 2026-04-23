Путин: информирование о возможных ограничениях навредит оперативной работе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Широкое информирование о возможных ограничениях может нанести ущерб оперативной работе, когда идет работа по предотвращению терактов, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах. В этом контексте он отметил, что в случае террористической угрозы в приоритете всегда безопасность людей.

"Разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю. Понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники ведь тоже все слышат, все видят", - сказал Путин.