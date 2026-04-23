16:36 23.04.2026
Путин: информирование о возможных ограничениях навредит оперативной работе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что широкое информирование о возможных ограничениях может нанести ущерб оперативной работе по предотвращению терактов.
  • Он подчеркнул, что преступники могут скорректировать свои планы, если будут получать информацию о действиях правоохранительных органов.
  • Глава государства отметил, что граждан необходимо информировать о результатах работы и при введении ограничений в использовании интернета.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Широкое информирование о возможных ограничениях может нанести ущерб оперативной работе, когда идет работа по предотвращению терактов, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах. В этом контексте он отметил, что в случае террористической угрозы в приоритете всегда безопасность людей.
"Разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю. Понимаю, что, когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники ведь тоже все слышат, все видят", - сказал Путин.
Он отметил, что в таком случае преступники могут скорректировать свои планы, если до них будет доходить какая-то информация. При этом глава государства подчеркнул, что граждан надо информировать хотя бы по результатам работы при введении ограничений в использовании интернета.
Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел
