Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел - РИА Новости, 23.04.2026
16:34 23.04.2026
Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом сел

Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых сел

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов.
  • Президент подчеркнул, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Минцифры продолжить работу по обеспечению интернетом малых населенных пунктов.
Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания с докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он рассказал, что в малых населенных пунктах, куда пришел дешевый интернет, отток населения замедляется, в связи с этим Шадаев подчеркнул важность продолжения такой работы.
Глава государства, обращаясь к Шадаеву, отметил, что люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса.
"Прошу вас эту работу (по обеспечению интернетом малых населенных пунктов - ред.) продолжить", - сказал Путин.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
