Путин указал на важность в информировании об ограничениях интернета

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность информирования граждан при введении ограничений в использовании интернета.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Во время совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах, что, по словам президента, связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов.
"В данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники, то есть они тоже все слышат, все видят... Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - сказал Путин в ходе совещания.