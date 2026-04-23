Путин указал на важность в информировании об ограничениях интернета

16:32 23.04.2026 (обновлено: 16:43 23.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин указал на важность информирования граждан при введении ограничений в использовании интернета.
  • Он обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах, связанные с оперативной работой по предотвращению террористических актов.
  • Президент подчеркнул, что хотя предварительное информирование может нанести ущерб оперативной разработке, по результатам работы людей следует проинформировать о том, что происходило.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность информирования граждан при введении ограничений в использовании интернета.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. Во время совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в крупных российских мегаполисах, что, по словам президента, связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов.
"В данном случае нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники, то есть они тоже все слышат, все видят... Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило", - сказал Путин в ходе совещания.
