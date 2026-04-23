Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал проблемы с платежами в период ограничений интернета
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 23.04.2026 (обновлено: 16:50 23.04.2026)
Путин прокомментировал проблемы с платежами в период ограничений интернета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что технологические возможности для обеспечения работы платежных систем в период ограничений интернета есть.
  • Президент отметил необходимость проработки механизма бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.
  • Президент предложил организовать работу портала Госуслуг, платежных систем и сервисов записи к врачу так, чтобы они были доступны даже в период общих ограничений.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что технологические возможности, чтобы обеспечить работу платежных систем и жизненно важных сервисов в период ограничений интернета, есть.
Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания глава государства отметил, что нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.
"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть", - сказал Путин.
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала