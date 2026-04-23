Путин прокомментировал проблемы с платежами в период ограничений интернета

"Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала Госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть", - сказал Путин.