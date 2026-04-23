16:10 23.04.2026 (обновлено: 16:46 23.04.2026)
Путин поручил обеспечить функционирование жизненно важных интернет-сервисов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил проработать возможность использования жизненно важных онлайн-сервисов в период ограничения интернета.
  • Он отметил, что доступ должен сохраняться к сервисам "Госуслуги", для записи к врачу даже в период общих ограничений.
  • Механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов будет проработан Минцифры совместно с правоохранителями и спецслужбами.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минцифры, правоохранители и спецслужбы вместе проработают возможность использования жизненно важных онлайн-сервисов в период ограничения интернета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефона при отсутствии средств на счетах, пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России, обращаясь к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
Кроме того, Путин отметил, что поручение о совместной работе по данному вопросу будет дано правоохранителям и специальным службам.
Российский лидер добавил, что доступ должен сохраняться к сервисам "Госуслуги", для записи к врачу, а также платежным системам.
"Должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений - тем более, что такие технологических возможности есть", - подчеркнул президент.
РоссияТехнологииВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
