Путин заявил о готовности к сотрудничеству в Арктике

- Президент России Владимир Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами.
- Он также сообщил, что геополитическая конкуренция и борьба за позиции вокруг Арктической зоны усиливается.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.
В ходе выступления президент РФ сообщил, что геополитическая конкуренция и борьба за позиции вокруг Арктической зоны усиливается.
"Хотя хочу еще раз повторить, - мы много раз об этом говорили - мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами", - сказал глава государства в ходе совещания.