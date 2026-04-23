Путин призвал правоохранителей к изобретательности в работе по безопасности

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правоохранительные органы будут проявлять изобретательность и учитывать интересы россиян в работе по обеспечению безопасности.
Путин в четверг проводит совещание с членами российского правительства, посвященное развитию арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания глава государства обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах.
"Безусловно, мы всегда рассчитываем на то, что сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность в своей работе, профессионализм высокий и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем", - сказал он.