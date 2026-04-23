Россия укрепляет логистический контур Арктики, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2026
16:21 23.04.2026 (обновлено: 17:32 23.04.2026)
Россия укрепляет логистический контур Арктики, заявил Путин

Путин: Россия укрепляет логистический контур Арктики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия укрепляет логистический контур Арктики, заявил Путин.
  • Укрепление охватывает морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия укрепляет логистический контур Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы укрепляем логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
Он указал, что уже прорабатываются и должны быть реализованы планы по стыковке Трансарктического транспортного коридора с российской сетью железных дорог и речными водными путями, а также планы по расширению и строительству новых портовых терминалов и судостроительных мощностей.
Россия обеспечит долгосрочное социально-экономическое развитие арктического региона, подчеркнул президент, - и такая масштабная работа уже развернута.
"Запущены проекты по добыче и глубокой переработке природных ресурсов Севера, по расширению его производственной базы", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
