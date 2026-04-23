Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной задачей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.
"Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача", - отметил Путин в приветствии участникам конференции "Демографический перелом в России: пути достижения". Телеграмму президента зачитал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Глава государства выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, а ее решения найдут практическое применение. Кроме того, Путин поздравил лауреатов национальной премии "Большая семья России" для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.