10:26 23.04.2026 (обновлено: 10:54 23.04.2026)
Путин назвал поддержку рождаемости и многодетности приоритетной задачей

Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал поддержку рождаемости приоритетной задачей для России.
  • Президент отметил, что совершенствование демографической политики и обеспечение достойного качества жизни российской семьи являются общенациональной целью.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для РФ поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей.
"Совершенствование демографической политики, поддержка рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российской семьи – приоритетная общенациональная задача", - отметил Путин в приветствии участникам конференции "Демографический перелом в России: пути достижения". Телеграмму президента зачитал полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Глава государства выразил уверенность, что конференция пройдет на высоком уровне, а ее решения найдут практическое применение. Кроме того, Путин поздравил лауреатов национальной премии "Большая семья России" для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.
