Рейтинг@Mail.ru
В ПСБ в рамках "Монетной недели" сдали свыше шести тонн монет
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 23.04.2026
В ПСБ в рамках "Монетной недели" сдали свыше шести тонн монет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отделения ПСБ за время Всероссийской акции "Монетная неделя" приняли от населения 1,3 миллиона монет на сумму почти 5 миллионов рублей, общий вес сданной мелочи превысил шесть тонн, сообщает банк.
"Монетная неделя" проходила в России с 6 по 18 апреля при поддержке Банка России. Ее цель — вернуть в обращение мелочь, которая накапливается у граждан и не используется. Любой мог принести в банки-участники акции монеты и обменять их на банкноты или пополнить свой счет.
Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом один рубль — их доля составила 26% от общего количества собранной мелочи. Второе и третье места делят монеты номиналом десять рублей и два рубля, доли которых составляют 23 и 19%, соответственно. Граждане также сдавали копеечные и пятикопеечные монеты - они составили почти 4% от собранной мелочи. Самой редкой монетой стали 25 рублей - менее 1%.
Лидером по сбору копеечных монет стал дополнительный офис ПСБ "Зеленоградский", в который граждане принесли 3670 копеек. Наибольшее количество монет номиналом пять копеек принял один из офисов в Ярославле - 2357 штук. Самая маленькая обменная операция - 40 монет по одной копейке - прошла в отделении банка в Ульяновске. Самую крупную провели в Брянске, где за один раз приняли 77100 монет различных номиналов на сумму 318,5 тысячи рублей.
"ПСБ ежегодно участвует в акции "Монетная неделя", интерес к которой среди россиян продолжает расти. Монетная неделя дает возможность не только вернуть металлические деньги в обращение, но и выполняет важную социальную миссию в развитии финансовой грамотности более молодого поколения, которое в эпоху цифровых технологий привыкло к широкому разнообразию безналичных расчетов. Такие акции позволяют сформировать ответственное отношение к деньгам и осознанный подход к консервативному типу сбережений", — приводится в сообщении комментарий начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала