В ПСБ в рамках "Монетной недели" сдали свыше шести тонн монет

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отделения ПСБ за время Всероссийской акции "Монетная неделя" приняли от населения 1,3 миллиона монет на сумму почти 5 миллионов рублей, общий вес сданной мелочи превысил шесть тонн, сообщает банк.

"Монетная неделя" проходила в России с 6 по 18 апреля при поддержке Банка России. Ее цель — вернуть в обращение мелочь, которая накапливается у граждан и не используется. Любой мог принести в банки-участники акции монеты и обменять их на банкноты или пополнить свой счет.

Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом один рубль — их доля составила 26% от общего количества собранной мелочи. Второе и третье места делят монеты номиналом десять рублей и два рубля, доли которых составляют 23 и 19%, соответственно. Граждане также сдавали копеечные и пятикопеечные монеты - они составили почти 4% от собранной мелочи. Самой редкой монетой стали 25 рублей - менее 1%.

Лидером по сбору копеечных монет стал дополнительный офис ПСБ "Зеленоградский", в который граждане принесли 3670 копеек. Наибольшее количество монет номиналом пять копеек принял один из офисов в Ярославле - 2357 штук. Самая маленькая обменная операция - 40 монет по одной копейке - прошла в отделении банка в Ульяновске. Самую крупную провели в Брянске, где за один раз приняли 77100 монет различных номиналов на сумму 318,5 тысячи рублей.