Житель Севастополя получил срок за экстремистские призывы

- Житель Севастополя осужден на 5,5 года за экстремистские призывы.
- Мужчина размещал в открытом доступе текстовые комментарии с призывами к разрушительным действиям в отношении объектов инфраструктуры в Крыму и к убийству по национальному признаку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Житель Севастополя осужден на 5,5 лет за призывы к разрушительным действиям в Крыму и убийству политических деятелей, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы общего режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, житель Севастополя 1976 года рождения признан виновным за публичные призывы к совершению террористической деятельности в сети интернет.
"Установлено, что подсудимый с двух аккаунтов в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении объектов крымской инфраструктуры", - уточняется в сообщении.
В управлении добавили, что мужчина призывал к убийству по национальному признаку и убийству политических деятелей.