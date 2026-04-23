Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике - РИА Новости, 23.04.2026
08:00 23.04.2026 (обновлено: 08:01 23.04.2026)
Киев против Эстонии: Зеленский грозит войной Прибалтике

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Александр Носович
Эстония обвинила Владимира Зеленского в продвижении российских нарративов, подрыве единства НАТО и распространении паники. Чуть ли не обозвала его агентом Кремля. Все из-за того, что Зеленский непрестанно твердит в последние дни, что Россия готовит вторжение в страны Балтии и блок НАТО не придет им на помощь. Скандал и публичный конфликт между Киевом и его маленькими, но самыми преданными союзниками — прямое следствие провала провокации ВСУ с атаками беспилотников на северо-запад России через Прибалтийские страны.
Последние несколько недель количество налетов на порт Усть-Луга и другие объекты критической инфраструктуры Северо-Западного федерального округа неуклонно снижалось. Все эти недели Прибалтика посылала в Москву официальные сигналы "я не я, и лошадь не моя": дроны летят украинские, Вильнюс, Рига и Таллин использовать свое небо для ударов по российской территории Украине не разрешали. Москва в ответ тоже на официальном уровне посылала в Прибалтику более чем прозрачные намеки: если дроны продолжат лететь на нас через ваше небо, то либо вы начнете сбивать их над своей территорией, либо это будем делать мы.
Превращать свое небо в поле битвы Литва, Латвия и Эстония, разумеется, не захотели. Поэтому дождь из беспилотников пошел на спад. Скорее всего, это стало следствием разговора с Киевом, на котором "борцов за свободу Европы" поставили перед фактом: если вы не прекратите, мы во всеуслышание заявляем, что украинцы вторгаются в наше воздушное пространство и подставляют нас под российский удар. Перестаем поддерживать Украину и начинаем сбивать ваши дроны.
После этого битье горшков между побратимами в русофобии стало вопросом времени. И оно началось. Разобиженный отказом прибалтов за него воевать Зеленский принялся на каждом углу повторять, что Путин готовит нападение на страны Балтии. Будет новая русская оккупация, и ничего с ней Латвия, Литва и Эстония сделать не смогут, потому что союзники по НАТО не станут за них воевать.
Киевский режим с его главарем до такой степени достали всю свою группу поддержки, что на сей раз даже в Прибалтике отказались сжать зубы, терпеть и молчать. Причем обрушились не только на вторую часть заявлений Зеленского, но и на первую. Глава МИД Эстонии Магнус Цахкна объявил: у Таллина нет никакой информации, что Россия готовит вторжение, наоборот, по разведданным эстонцев и их союзников, количество российских войск на северо-западе сокращается. А если у Зеленского есть альтернативные разведданные, так надо было передать их по установленным каналам связи, а не кликушествовать на пресс-конференциях.
Что касается НАТО, то альянс стоит нерушимо: если одно из государств блока подвергнется нападению, то союзники точно отреагируют, "здесь нет никаких сомнений". Глава парламентского комитета Эстонии по международным делам Марко Михкельсон дополнил слова министра обвинением Зеленского в том, что он "подрывает доверие к пятой статье", то есть занимается тем, чем всегда занималась "пропаганда Кремля", — продвигает "российские нарративы". Почти что обозвал главу киевского режима рукой Москвы.
Принципиальны личности спикеров, которых выбрали для прилюдного отлупа хуцпе с улицы Банковой. Если бы высказался, например, президент Эстонии Алар Карис, эффект был бы не тот. Карис давно выступает за возобновление диалога с Москвой: Зеленский в ответ просто назвал бы его кремлевской пятой колонной и посоветовал эстонским союзникам бороться с изменой в своих рядах. Но на него двинули патентованных русофобов.
Министр иностранных дел Цахкна, например, извинялся перед коллегами за то, что у Эстонии такой президент, а перед тем предлагал разместить на эстонской территории ядерное оружие и угрожал России перенесением войны на ее территорию. Марко Михкельсон — лидер радикально-националистической партии — всю свою политическую карьеру построил на ненависти к России и русским. Перечислять все его художества часов в сутках не хватит.
То есть реальные сторонники киевского режима, реальные братья в русофобии и притом вполне официальные представители Таллина донесли мысль, что пути Киева и Эстонской Республики разошлись. Потому что Зеленский врет, сеет панику и втягивает прибалтов в войну с Россией, а воевать за него они не подписывались.
Итог для России более чем благоприятный. Оказывается, даже самые убежденные русофобы начинают задумываться о последствиях, когда вырисовывается перспектива идти за свои убеждения в окопы. Или лишиться мирного неба над головой. Тогда они волей-неволей начинают действовать в интересах России и обеспечивать безопасность ненавистных соседей.
АналитикаЭстонияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОПрибалтикаЛатвияЛитва
 
 
