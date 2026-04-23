Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти каждый четвертый (23%) опрошенный россиянин планирует посвятить майские праздники огороду, еще 19% респондентов предпочтут отдых на даче, а 17% хотят в это время подработать, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что на шашлыки хотят поехать 14% опрошенных, еще 12% займутся своим здоровьем. Порядка 10% россиян решили отправиться в гости к родителям или родственникам, начать ремонт или посетить культурные мероприятия - сходить в кино, театры, галереи.

Кроме того, 7% респондентов планируют поехать в другие города или отправиться в автопутешествия. При этом треть участников исследования (32%) не собираются ничего планировать и просто отдохнут дома, а 23% будут работать. Еще 12% выбрали другие варианты проведения праздничных дней.