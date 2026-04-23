09:37 23.04.2026
Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили в ночь на четверг

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены.
  • Транзит был запущен в ночь на четверг.
БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
В среду министр говорила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается утром в четверг.
"Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Поступление нефти проходит в соответствии с планом", - говорится в заявлении министра в социальной сети Facebook* в четверг.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
