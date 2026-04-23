Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию восстановили

БРАТИСЛАВА, 23 апр - РИА Новости. Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.
"Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Поступление нефти проходит в соответствии с планом", - говорится в заявлении министра в социальной сети Facebook* в четверг.
