Новые поправки в закон ускорят эвакуацию автотранспорта на Кубани - РИА Новости, 23.04.2026
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
11:46 23.04.2026 (обновлено: 13:06 23.04.2026)
Новые поправки в закон ускорят эвакуацию автотранспорта на Кубани

Новые правила эвакуации автомобилей на Кубани ускорят эвакуацию

Эвакуация автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Эвакуация автомобиля. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Новые поправки в краевом законе ускорят эвакуацию автомобильного транспорта на Кубани, сообщает пресс-служба парламента Краснодарского края.
Депутаты Законодательного Собрания в ходе 80-й сессии приняли соответствующие изменения в закон об эвакуации транспортных средств. По новым правилам уполномоченные организации должны начать эвакуацию транспорта в течение 15 минут после получения уведомления из диспетчерского центра.
Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что введение новых мер продиктовано ростом числа автомобилей в регионе. В 2025 году Краснодарский край занял третье место по количеству легковых авто - на Кубани в прошлом году зарегистрировали почти 2,5 миллиона автомобилей, сказал Бурлачко.
Руководитель краевого парламента также обратил внимание на то, что некоторые водители намеренно не пользуются существующими парковками в муниципалитетах и оставляют автомобили в неположенных местах.
"Сегодняшние поправки позволят быстрее восстанавливать бесперебойное движение транспорта, снизить дополнительные риски возникновения пробок, а в некоторых случаях и ДТП, и в определенной степени еще больше дисциплинировать водителей в части соблюдения ими установленных правил парковки", – заключил Бурлачко.
