Новые поправки в закон ускорят эвакуацию автотранспорта на Кубани

КРАСНОДАР, 23 апр – РИА Новости. Новые поправки в краевом законе ускорят эвакуацию автомобильного транспорта на Кубани, сообщает пресс-служба парламента Краснодарского края.

Депутаты Законодательного Собрания в ходе 80-й сессии приняли соответствующие изменения в закон об эвакуации транспортных средств. По новым правилам уполномоченные организации должны начать эвакуацию транспорта в течение 15 минут после получения уведомления из диспетчерского центра.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подчеркнул, что введение новых мер продиктовано ростом числа автомобилей в регионе. В 2025 году Краснодарский край занял третье место по количеству легковых авто - на Кубани в прошлом году зарегистрировали почти 2,5 миллиона автомобилей, сказал Бурлачко.

Руководитель краевого парламента также обратил внимание на то, что некоторые водители намеренно не пользуются существующими парковками в муниципалитетах и оставляют автомобили в неположенных местах.