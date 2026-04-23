Краткий пересказ от РИА ИИ Украинцы в Польше придумали мошенническую схему аренды жилья.

Фирмы предлагают за 200 злотых оформить нотариально заверенный документ о "запасном жилье", что требуется для заключения договора аренды с польскими владельцами квартир.

При этом для всех клиентов используется один и тот же адрес в непригодном для проживания доме.

ВАРШАВА, 23 апр - РИА Новости. Украинцы в Польше массово предлагают своим соотечественникам мошенническую схему аренды жилья, выяснил корреспондент РИА Новости.

Польские владельцы квартир, сдающие их гражданам Украины , нередко сталкиваются с ситуацией, когда жильцы перестают платить аренду. При этом, в соответствии с польским законодательством, выселить неплательщика из арендуемого жилья в холодное время года нельзя, если арендатору некуда съехать. Если же среди жильцов есть несовершеннолетние или инвалиды, то их выселение "на улицу" невозможно в любое время года.

В данной ситуации большинство арендодателей, имеющих дело с иностранцами, требуют заключать другой вид договора аренды. В нем квартиросъёмщик указывает место, куда он обязан будет съехать в случае проблем с оплатой жилья. Для этого в свою очередь нужно загодя получить согласие владельца "запасного жилья", куда предполагается выселение.

В последнее время в соцсетях, рассылках и даже в объявлениях на улице различные фирмы преимущественно на украинском языке предлагают решить вопрос "запасного жилья".

Корреспондент РИА Новости позвонил по нескольким таким объявлениям и убедился, что преимущественно услугу предлагают украинцы. Стоимость такой услуги в среднем составляет 200 злотых (немногим более 50 долларов). За эту сумму обратившемуся выдаётся нотариально заверенный документ, в котором владелец "запасного жилья" дает согласие на проживание.

Некоторые из предлагающих оформить такой документ неохотно делятся подробной информацией по телефону. Но один из них честно признался, что для всех желающих используется один и тот же адрес в непригодном для проживания доме.

"Формально человека должны выселить по этому адресу, но поверьте, что никто туда переселяться не захочет. Люди предпочтут ночлежку, где хотя бы тепло", - сказал он.

На вопрос, не опасается ли собеседник проблем с правоохранительными органами, он заявил, что не боится, учитывая масштаб данного явления.