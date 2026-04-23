"Базальт СПО" выпускает программный комплекс для офисных сотрудников
12:57 23.04.2026

"Базальт СПО" выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

Работа за компьютером
Работа за компьютером
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. "Базальт СПО" подал заявку для регистрации программного комплекса "Свободный офис" (6+) в реестре российского программного обеспечения (ПО), сообщает пресс-служба компании.
"Базальт СПО" является одним из технологических лидеров в разработке системного ПО. В состав продукта входят офисный пакет, веб-браузер, почтовый клиент и программа электронной подписи.

Зачем нужен еще один офисный пакет

Компоненты программного комплекса "Свободный офис" уже находятся в других реестровых продуктах "Базальт СПО". Решение создать отдельный продукт в компании приняли по просьбам заказчиков.
"У нас есть клиенты, которые уже используют офисный пакет в составе десктопных операционных систем и хотели бы использовать его дальше и получать поддержку продукта. Однако из-за того, что этого продукта нет в реестре, они не могут отчитаться, что уже отказались от использования зарубежного офисного софта", — рассказал председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов, его слова приводит пресс-служба.
Для соответствия требованиям законодательства по переводу инфраструктуры на российские ИТ-решения компаниям необходимо закупать офисный пакет отдельно от системного ПО, поскольку эти прикладные программы имеют собственный класс в реестре российского ПО. При этом в состав отечественных операционных систем обычно уже входит офисный софт, зачастую не уступающий платным программам.
Более 25 лет "Базальт СПО" участвует в международных проектах по развитию свободного софта, тысячи строк нашего кода внесены в ядро Linux ("Линукс") и другие свободные проекты. Более того, мы и раньше выпускали "Свободный офис" в рамках сотрудничества с "1С:Дистрибьюция". С 2002 года было выпущено девять версий этого продукта. Мы рады, что в итоге многолетнего труда нам удалось получить офисный пакет, адаптированный для реалий отечественного рынка и позволяющий пользоваться им безопасно с учетом всех требований российского законодательства", — подытожил Смирнов.

Что входит в состав продукта

"Свободный офис" — программный комплекс для решения базовых задач офисного сотрудника.
В состав продукта входит полноценный офисный пакет для создания и редактирования текстов, электронных таблиц, презентаций, формул и векторной графики. Он поддерживает все распространенные форматы, обеспечивает проверку русской орфографии и полную русскоязычную локализацию интерфейса.
Браузер поддерживает алгоритмы ГОСТ, а также включает корневой сертификат Минцифры России, на основании которого браузер проверяет подлинность сертификатов сайтов, позволяя получить доступ к российским ресурсам.
Почтовый клиент для обмена сообщениями в процессе работы, в том числе с возможностью прикрепить документ.
С помощью собственной разработки компании — приложения "Сургуч" — можно подписывать документы электронной подписью в режиме просмотра документа.
Продукт адаптирован под все значимые процессоры, в том числе под российские "Эльбрус".
"Мы взяли лучшие мировые практики и опыт глобального сообщества, дополнили их собственными разработками, перевели компоненты на русский язык и добавили русскоязычные словари, адаптировали под все значимые архитектуры и обеспечили полное соответствие требованиям российского законодательства. Появление продукта "Свободный офис" — это закономерный итог нашего труда, гарантия качества для заказчика и ответственный шаг со стороны разработчика, который берет на себя обязательства по поддержке своего продукта в России", — отметил генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин.
Реклама, ООО "Базальт СПО", ОГРН 1157746734837, erid: F7NfYUJCUneTVwhofmMj
 
