Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.