Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Площадь возгорания на морском терминале в Туапсе, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима, с момента возникновения пожара сократилась почти в два раза", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в тушении участвуют 276 человек, задействованы 77 единиц техники.