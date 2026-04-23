Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал санкции ЕС против Киргизии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 23.04.2026
Песков прокомментировал санкции ЕС против Киргизии

Песков назвал санкции ЕС против Киргизии наказанием за верность своим интересам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал санкции ЕС против Киргизии наказанием за верность своим интересам.
  • Бишкек в отношениях с Москвой руководствуется собственными интересами, заявил пресс-секретарь Путина.
  • Он отметил, что экономическое сотрудничество России и Киргизии носит взаимовыгодный характер.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции ЕС против Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой руководствуется собственными интересами, а партнерство между странами взаимовыгодно.
В рамках 20-го пакета санкций против РФ ЕС запретил экспорт в Киргизию станков с цифровым управлением из-за риска реэкспорта. Кроме того, Евросоюз вводит запрет на транзакции с четырьмя банками из Киргизии, Лаоса и Азербайджана за якобы помощь РФ.
«

"Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду, которая по своим объемам, скажем так, превышает тот объем выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск", - сказал Песков в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос, можно ли считать санкции ЕС против Киргизии наказанием за верность России.

Он отметил, что сотрудничество России и Киргизии носит взаимовыгодный характер в экономическом плане.
"И мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает - совместные инвестиционные проекты", - добавил Песков.
РоссияКиргизияБишкекДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала