Песков рассказал, как Европа будет компенсировать "эрозию" в НАТО

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европа будет компенсировать определенную "эрозию" в НАТО созданием своей идентичности в области безопасности, на фоне этих процессов они еще раз объявляют Россию своим противником, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На фоне всех этих процессов еще раз мы для них провозглашаемся - ими же - противником", - отметил Песков.