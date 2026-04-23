Песков рассказал, как Европа будет компенсировать "эрозию" в НАТО

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европа будет компенсировать определенную "эрозию" в НАТО созданием своей идентичности в области безопасности, на фоне этих процессов они еще раз объявляют Россию своим противником, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности", - сказал Песков Первому каналу.
"На фоне всех этих процессов еще раз мы для них провозглашаемся - ими же - противником", - отметил Песков.