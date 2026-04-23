Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил, что Европа снова проводит разделительную линию.
- Он подчеркнул, что Россия должна быть готова к этому и достигать своих целей в ходе специальной военной операции.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Европа снова проводит разделительную линию, Россия должна быть готова к этому, быть сильной и достигать своих целей в ходе СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Опять разделительная линия в Европе. Поэтому мы должны быть к этому готовы, мы должны отдавать себе отчет, с кем мы имеем дело, мы должны быть сильными и должны достигать своих целей - прежде всего, в ходе специальной военной операции", - сказал Песков Первому каналу.
Говоря о процессе милитаризации европейских стран, он добавил, что Европа вновь провозглашает Россию своим противником.
Минобороны Финляндии в четверг сообщило, что правительство страны внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.