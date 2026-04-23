Песков переадресовал вопрос об уголовном деле против "Эксмо"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правоохранительные органы вопрос журналистов об уголовном деле, связанном с издательством "Эксмо".
В мае 2025 года в "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ* (экстремистское движение, запрещённое в России). Двадцать первого апреля был задержан генеральный директор издательства Евгений Капьев, силовики работают как минимум с пятью сотрудниками компании.
"Вы знаете, это, скорее, тема тоже правоохранительных органов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знают ли в Кремле об уголовном деле против "Эксмо".
Он отметил, что эта тема не относится к повестке дня президента.
* экстремистское движение, запрещённое в России