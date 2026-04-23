Каждый из народов Евразии бережет свою историю, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Каждый из народов Евразии бережет свою историю, но их корни тесно переплетены друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей" проходит в Москве в четверг.

"Мы живем с вами в уникальном пространстве, в пространстве Евразии . Здесь сотни, если не тысячи народов, национальностей на протяжении истории жили вместе. И сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, свои национальные ценности", - сказал Песков в ходе выступления.

Он отметил, что каждый из этих народов хочет быть самостоятельным, каждый бережет свою историю.