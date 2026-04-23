США выделили деньги на стволы для гаубиц, поставляемых Украине и Израилю - РИА Новости, 23.04.2026
05:07 23.04.2026
США выделили деньги на стволы для гаубиц, поставляемых Украине и Израилю

США экстренно выделили деньги на стволы для гаубиц, поставляемых Украине

© AP Photo / Charles Dharapak — Здание Пентагона
Здание Пентагона
Здание Пентагона. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия США заключила контракт с BAE Systems Land & Armaments на производство стволов М776 для гаубиц M777A2.
  • Сумма контракта составляет 145,8 миллиона долларов, что связано с резким истощением американских арсеналов из-за текущих конфликтов.
  • Производство будет сосредоточено в Миннеаполисе и должно быть завершено к 31 марта 2031 года.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армия США заключила контракт с оборонным подрядчиком BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 миллиона долларов на производство стволов М776 для гаубиц M777A2 для пополнения запасов, истощенных в результате поставок Украине, Тайваню и Израилю, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
Общая стоимость программы достигла 462,7 миллиона долларов, однако именно текущий транш в 145,8 миллиона связан с резким истощением американских арсеналов из-за текущих конфликтов.
"BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 миллиона долларов на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2", - говорится в заявлении Пентагона.
Для оформления сделки оборонное ведомство задействовало особый механизм, позволяющий закупать вооружение без проведения конкурса. Это решение обосновано необходимостью экстренного восполнения запасов и устранением рисков, которые могли возникнуть при стандартной процедуре торгов, выяснило РИА Новости.
Производство будет сосредоточено в Миннеаполисе, завершение работ намечено на 31 марта 2031 года. Ствол М776 является ключевым компонентом легкой 155-мм гаубицы M777, активно используемой в зоне боевых действий.
