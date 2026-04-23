США выделили деньги на стволы для гаубиц, поставляемых Украине и Израилю

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Армия США заключила контракт с оборонным подрядчиком BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 миллиона долларов на производство стволов М776 для гаубиц M777A2 для пополнения запасов, истощенных в результате поставок Украине, Тайваню и Израилю, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Общая стоимость программы достигла 462,7 миллиона долларов, однако именно текущий транш в 145,8 миллиона связан с резким истощением американских арсеналов из-за текущих конфликтов.

"BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 миллиона долларов на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2", - говорится в заявлении Пентагона.

Для оформления сделки оборонное ведомство задействовало особый механизм, позволяющий закупать вооружение без проведения конкурса. Это решение обосновано необходимостью экстренного восполнения запасов и устранением рисков, которые могли возникнуть при стандартной процедуре торгов, выяснило РИА Новости.