Пентагон хочет втрое увеличить закупки ракет, которые поставлялись Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Министерство обороны США запросило на 2027 финансовый год почти трехкратное увеличение закупок ракет AIM-9X Sidewinder, которые ранее активно поставлялись Киеву, выяснило РИА Новости, изучив новые бюджетные документы.
Согласно обнародованным данным, американские военные намерены закупить в общей сложности 954 ракеты: 648 единиц (на 419,2 миллиона долларов) для ВВС и 306 единиц (на 174,7 миллиона долларов) для ВМС. Это почти в три раза превышает уровень 2026 финансового года, когда совокупный запрос ВВС и ВМС составлял лишь 319 единиц, подсчитало РИА Новости.
Ранее такие ракеты активно поставлялись Пентагоном Украине. Например, в 2024 финансовом году ВМС дополнительно получили 129,2 миллиона долларов на закупку 271 ракеты для восполнения запасов.
Долгосрочная программа предусматривает закупку 6309 ракет Sidewinder для ВВС и 5326 для ВМС до 2035 года.
Сейчас американское оружие для Киева закупают европейские страны через инициативу PURL, созданную США и НАТО в 2025 году. Этот механизм был введен после того, как администрация Дональда Трампа прекратила прямую военную помощь Украине.