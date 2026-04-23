Рейтинг@Mail.ru
Новая книга Виктора Пелевина поступила в продажу - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 23.04.2026
Новая книга Виктора Пелевина поступила в продажу

РИА Новости: новый роман Пелевина "Возвращение синей бороды" вышел в России

© Фото : Издательство ЭксмоОбложка книги Виктора Пелевина "Возвращение Синей Бороды"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новая книга Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" поступила в продажу в России.
  • Роман выпущен издательством "Эксмо" и доступен в аудио, электронной и печатной версиях.
  • Сюжет книги закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" поступила в продажу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Яндекс Книги".
"Издательство "Эксмо" выпустило новый роман Виктора Пелевина под названием "Возвращение синей бороды", - рассказали в сервисе.
Произведение уже доступно в аудио и в электронной версии по подписке в "Яндекс Книгах", а также в печатной версии в магазинах книжных сетей и на маркетплейсах.
Сюжет нового романа не связан с циклом Transhumanism Inc, а закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна.
Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", Generation "П". Его предыдущий роман "Круть", вышедший в 2024 году, также был частью вселенной Transhumanism Inc., куда уже входят KGBT+ и "Путешествие в Элевсин".
РоссияВиктор Пелевин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала