Новая книга Виктора Пелевина поступила в продажу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" поступила в продажу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Яндекс Книги".
"Издательство "Эксмо" выпустило новый роман Виктора Пелевина под названием "Возвращение синей бороды", - рассказали в сервисе.
Произведение уже доступно в аудио и в электронной версии по подписке в "Яндекс Книгах", а также в печатной версии в магазинах книжных сетей и на маркетплейсах.
Сюжет нового романа не связан с циклом Transhumanism Inc, а закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна.
Пелевин – российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий, автор бестселлеров "Омон Ра", "Чапаев и Пустота", Generation "П". Его предыдущий роман "Круть", вышедший в 2024 году, также был частью вселенной Transhumanism Inc., куда уже входят KGBT+ и "Путешествие в Элевсин".
