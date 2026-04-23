Новая книга Виктора Пелевина поступила в продажу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новая книга Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" поступила в продажу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Яндекс Книги".

Произведение уже доступно в аудио и в электронной версии по подписке в "Яндекс Книгах", а также в печатной версии в магазинах книжных сетей и на маркетплейсах.

Сюжет нового романа не связан с циклом Transhumanism Inc, а закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна.