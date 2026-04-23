Рейтинг@Mail.ru
Новый роман Виктора Пелевина "Возвращение Синей Бороды" — о чем книга
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.04.2026 (обновлено: 13:37 23.04.2026)
Слава психонавтам: о чем новый роман Пелевина "Возвращение Синей Бороды"

Вышел новый роман Виктора Пелевина "Возвращение Синей Бороды"

© Фото : Издательство ЭксмоОбложка нового романа Виктора Пелевина
Обложка нового романа Виктора Пелевина - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Издательство Эксмо
Обложка нового романа Виктора Пелевина
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Традиция всякого отечественного книголюба — раз в год получать в подарок новую книгу Виктора Пелевина. Вот только писатель не был бы собой, если бы в очередной раз не преподнес читателям сюрприз в лучших эпатажных традициях: на этот раз он выпускает роман "Возвращение Синей Бороды" не осенью, как мы привыкли, а весной. И наконец-то сбылось наше давнее предсказание: в баночном мире "Transhumanism Inc." Виктору Олеговичу стало немного тесно — он отправляет нас в параллельную авторскую вселенную.
У Пелевина есть три типа нарратива. Либо это полноценный роман, включенный в единый авторский фантастический мир (так строятся все повествования цикла "Transhumanism Inc.", куда писатель вплетает и завершение истории вампира Рамы-Ромы, и лабиринт "Шлема ужаса", и даже героев "Чапаева и Пустоты". Либо — роман в рассказах, маскирующийся под сборник короткой прозы (как "Ананасная вода для прекрасной дамы" или "П5"). Или роман, построенный на интертексте, где важны и пристегнутые к нему приложения, как было с "ДПП (NN)". "Возвращение Синей Бороды" — именно такая книга.
Сюжетно она встает в ряд с "Искусством легких касаний" — одним из самых сочных памфлетов Пелевина. Здесь снова действует философ и литератор Константин Параклетович Голгофский. На этот раз он пускается в удивительное путешествие сквозь время. Как выясняется, построить полноценную машину времени у современных физиков не очень получается — то есть отправить в минувшие эпохи тело не выйдет. А вот заставить сознание вернуться в прошлые жизни — это пожалуйста. Сразу становится понятна история средневековых и античных мистиков, общавшихся с духами, ангелами и бесами. В качестве последних и выступало сознание хрононавтов (хотя их, вторя Егору Летову, куда точнее называть психонавтами).
Основной текст — пересказ якобы существующей одноименной книги Константина Голгофского. Тут Пелевин с присущей ему лютой иронией проходится по нежелающим и неумеющим читать современникам, с удовольствием поглощающим дайджесты или ИИ-пересказы литературных произведений. Однако для понимания текста Голгофского чрезвычайно важны два приложения — "Пирамида Авраама" и "Песня о Пингвине" (третий рассказ философа, "Ночь в Мавзолее", в книге лишь упоминается, но по цензурным соображениям не включается в интертекст романа).
Голгофскому открывается важная тайна — изобретение физика Жени Эпштейна, который, собственно, и придумал всю техническую систему путешествия сознания и слияния его воедино то с императором Тиберием, то с графом Жилем де Рэ, тем самым "герцогом Синяя Борода". Жиль еще и верный соратник Жанны д'Арк, с которой общается и гаитянская вудуистка, — вместе с Голгофским они создают крепкий тандем то ли мошенников, то ли визионеров, то ли просто сумасшедших. Ну а Женя Эпштейн попадает в руки коварных британских спецслужб, которые отправляют его на таинственный остров, где он и займется опытами по изменению прошлого, а значит, и настоящего.
В этой круговерти Пелевин буквально на каждой странице элегантно оттаптывается на современных реалиях. Достается и жене Макрона (кто скрывается в ее обличье, читатель узнает в самом начале книги), и многочисленным псевдофилософам, ищущим "особый путь", ну и, конечно, конспирологам — именно они становятся главной мишенью автора.
Мир, устроенный как система загадок и шарад, Пелевин конструирует с потрясающей тщательностью и даже, похоже, с авторским восторгом. Его точные фразы наверняка разлетятся на цитаты. Писатель нарочито обходится без громких образов и ярких сюжетных коллизий. Роман в некоторых местах чрезвычайно фрагментарен, если не тороплив. Это идеальный фельетон, читать его надо именно сегодня, не откладывая на завтра, а то станет поздно. На смену одним актуальным трендсеттерам придут другие, так что уже через полгода читатели, скорее всего, даже не вспомнят, кем был некнижный Эпштейн и при чем тут его многочисленные файлы.
Книги, которые нельзя пропустить: что купить на ярмарке non/fictioN весна
13 апреля, 09:30
Книги, которые нельзя пропустить: что купить на ярмарке non/fictioN весна
13 апреля, 09:30
 
КультураКнигиВиктор ПелевинКультура-Важноечто почитатьрецензия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала