Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 23.04.2026
Российские учёные создают генетический резерв популяций пчел

Пчелы у улья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства создают генетический резерв основных пород медоносных пчел, разводимых в России.
  • В Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства" хранятся более 300 образцов спермы трутней основных пород медоносных пчел, и ежегодно он пополняется.
РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства создают генетический резерв основных пород разводимых в России медоносных пчел для сохранения их биологического разнообразия, сообщили РИА Новости в учреждении.
"В настоящее время в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства" хранятся более 300 образцов спермы трутней основных пород медоносных пчел, разводимых на территории Российской Федерации… и ежегодно он пополняется", - говорится в ответе научного центра пчеловодства на запрос РИА Новости.
В числе пород, генетических резерв которых создается, в научном центре назвали серую горную кавказскую, краинскую (карника), карпатскую, дальневосточную, башкирскую, породный тип "Приокский" среднерусской породы пчел.
Отмечается, что сейчас особую актуальность приобретает проблема сохранения и восстановления пчелиных популяций, а массовая гибель пчел представляет собой серьезную угрозу для агропромышленного комплекса и экосистем.
"В этом контексте криобанки, как инновационные инструменты биоконсервации, демонстрируют значительный потенциал в решении данной проблемы… Их использование позволяет создавать генетический резерв, обеспечивать сохранение биологического разнообразия и проводить фундаментальные исследования в области экологии и генетики пчел", - подчеркнули в научном центре.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала