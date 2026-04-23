Российские учёные создают генетический резерв популяций пчел

РЯЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства создают генетический резерв основных пород разводимых в России медоносных пчел для сохранения их биологического разнообразия, сообщили РИА Новости в учреждении.

"В настоящее время в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ "ФНЦ пчеловодства" хранятся более 300 образцов спермы трутней основных пород медоносных пчел, разводимых на территории Российской Федерации… и ежегодно он пополняется", - говорится в ответе научного центра пчеловодства на запрос РИА Новости.

В числе пород, генетических резерв которых создается, в научном центре назвали серую горную кавказскую, краинскую (карника), карпатскую, дальневосточную, башкирскую, породный тип "Приокский" среднерусской породы пчел.

Отмечается, что сейчас особую актуальность приобретает проблема сохранения и восстановления пчелиных популяций, а массовая гибель пчел представляет собой серьезную угрозу для агропромышленного комплекса и экосистем.