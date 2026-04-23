Пашинян рассказал, от чего зависит окончательный выход Армении из ОДКБ

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Возможный окончательный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от обстоятельств, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.
Он вновь напомнил, что власти государства не намерены делать шаги по размораживанию участия Армении в организации.
При этом он не уточнил, какие обстоятельства могут заставить власти пойти на выход из ОДКБ.
Как считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, для принятия решения премьер-министр Армении ждет итогов выборов.
"От того, как пройдут выборы, зависят все его решения: выход из ОДКБ, прекращение работы в СНГ и многие другие нюансы, которые он будет делать, если его партия победит" — такое мнение Водолацкий выразил в беседе с "Лентой.ру".
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что организация якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.