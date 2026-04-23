Пашинян рассказал, от чего зависит окончательный выход Армении из ОДКБ

ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Возможный окончательный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от обстоятельств, заявил журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян.

При этом он не уточнил, какие обстоятельства могут заставить власти пойти на выход из ОДКБ.