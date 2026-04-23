Губернатор Пензенской области сообщил об отставке правительства

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке кабинета министров на внеочередном заседании правительства региона.
"По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он пояснил, что решение связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава. За это время, по словам Мельниченко, будет проанализирована работа каждого министерства.