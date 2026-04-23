Губернатор Пензенской области сообщил об отставке правительства - РИА Новости, 23.04.2026
14:14 23.04.2026 (обновлено: 14:22 23.04.2026)
Губернатор Пензенской области сообщил об отставке правительства

Губернатор Пензенской области Мельниченко сообщил об отставке правительства

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке правительства региона.
  • Решение связано с необходимостью повысить исполнительскую дисциплину и качество реализации задач.
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке кабинета министров на внеочередном заседании правительства региона.
"По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он пояснил, что решение связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества реализации поставленных задач. Действующий состав правительства продолжит исполнять свои полномочия до формирования нового состава. За это время, по словам Мельниченко, будет проанализирована работа каждого министерства.
