Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.04.2026 (обновлено: 15:58 23.04.2026)
Трамп приказал ускорить процесс разминирования Ормузского пролива в три раза

© REUTERS / EUROPEAN UNION/COPERNICUS SENTINEL-2 Спутниковый снимок Ормузского пролива
Спутниковый снимок Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ускорить процесс разминирования Ормузского пролива в три раза.
  • Он также приказал ВМС США уничтожать любые иранские корабли, которые минируют пролив.
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ускорить процесс разминирования Ормузского пролива в три раза.
"Наши противоминные "тральщики" прямо сейчас расчищают (Ормузский - ред.) пролив. Настоящим я приказываю продолжить эту работу, но в утроенном объеме!" - написал он в Truth Social.
Президент добавил, что также приказал ВМС США уничтожать любые иранские корабли, которые минируют пролив, но не упомянул, происходит ли это, по данным Вашингтона, до сих пор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Открытие Ормуза сделает сделку с Ираном невозможной, заявил Трамп
22 апреля, 04:30
 
В миреОрмузский проливДональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала