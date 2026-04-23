В Омске три человека пострадали в ДТП

ОМСК, 23 апр - РИА Новости. Легковушка врезалась в пассажирскую "Газель" в Омске, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились 8 человек, двоим из которых потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и водитель Toyota. Прокуратура города Омска взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП", - сообщили в пресс-службе ведомства.