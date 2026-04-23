В ходе учений ОЭС отрабатываются сценарии блокады и захвата Калининграда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
- НАТО целенаправленно усиливает конфронтацию в этой части Европы, отметил Грушко.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), возглавляемых Британией, отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области, заявил в интервью РИА новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области", — предупредил он
В Литве сделали дерзкое заявление о блокаде Калининграда
18 января, 02:35
Кроме того, растет активность и ведомых Великобританией Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, добавил дипломат.
"Просто уничтожат". В США жестко высказались о Калининграде
24 декабря 2025, 03:27
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Глава государства подчеркивал, что все угрозы региону будут уничтожаться.
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
В МИД назвали истинную цель операции НАТО в Балтике
20 апреля, 05:07