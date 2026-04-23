Рейтинг@Mail.ru
Кировская область запускает масштабный проект по малой авиации - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:43 23.04.2026
Кировская область запускает масштабный проект по малой авиации

Губернатор Соколов: Кировская область запускает проект по малой авиации

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области — Губернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Кировская область запускает проект по малой авиации, что позволит соединить регион с 19 субъектами России, сообщил глава региона Александр Соколов.
"Кировская область открывает новую страницу в авиации. Помимо регулярных рейсов в различные города страны, в 2026-2027 году начнет работать малая авиация. Самолеты и вертолеты разного класса смогут летать в 19 регионов страны в Приволжском, Севере-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном федеральных округах", - написал Соколов в мессенджере "Maкс".
Он отметил, что проект по строительству авиационного хаба на базе аэропорта "Победилово" одобрен инвестиционным комитетом. Его запуск сможет повысить деловую активность региона, стать дополнительной точкой для притяжения инвесторов и туристов.
"Для предпринимателей - это повышение конкурентоспособности на внешних рынках за счет доступной логистики и мобильности. Здесь же станет возможным обучение и повышение квалификации пилотов малой авиации", - уточнил глава региона.
Как отметили в пресс-службе правительства Кировской области, развитие аэродромной инфраструктуры для судов малой авиации также выведет на качественно новый уровень предоставление авиационных услуг в сферах медицины, охраны лесов и сельского хозяйства, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность региона.
Кировская областьКировская областьРоссияУральскийАлександр СоколовПобедиловоАвиация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала