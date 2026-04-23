Кировская область запускает масштабный проект по малой авиации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Кировская область запускает проект по малой авиации, что позволит соединить регион с 19 субъектами России, сообщил глава региона Александр Соколов.

"Кировская область открывает новую страницу в авиации. Помимо регулярных рейсов в различные города страны, в 2026-2027 году начнет работать малая авиация. Самолеты и вертолеты разного класса смогут летать в 19 регионов страны в Приволжском, Севере-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном федеральных округах", - написал Соколов в мессенджере "Maкс".

Он отметил, что проект по строительству авиационного хаба на базе аэропорта "Победилово" одобрен инвестиционным комитетом. Его запуск сможет повысить деловую активность региона, стать дополнительной точкой для притяжения инвесторов и туристов.

"Для предпринимателей - это повышение конкурентоспособности на внешних рынках за счет доступной логистики и мобильности. Здесь же станет возможным обучение и повышение квалификации пилотов малой авиации", - уточнил глава региона.