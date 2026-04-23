НТК в I квартале доставила 4,9 млн тонн грузов для промышленных предприятий

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По итогам января–марта 2026 года Национальная транспортная компания (НТК) обеспечила перевозку 4,9 миллиона тонн грузов для металлургических предприятий, производителей минеральных удобрений и компаний строительного комплекса, сообщает пресс-служба компании.

В этот объем вошли поставки кокса, рудного сырья, металлопродукции, металлических конструкций, а также инертных строительных материалов для инфраструктурных проектов по всей стране.

В первом квартале 2026 года НТК перевезла 3,4 миллиона тонн сырья для производства минеральных удобрений (калийные, азотные и фосфорные компоненты, а также прочие химические и минеральные удобрения); 2,3 миллиона тонн металлургического сырья для производства проката (железорудный концентрат, окатыши, глинозем, руды цветных и легирующих металлов). Также было перевезено 115,7 тысячи тонн кокса для металлургии (кокс доменный, литейный, электродный и другие его виды); 297 тысяч тонн металлических изделий для строительства промышленных объектов (прокат, заготовки, трубы, рельсы, балки, швеллеры и иные изделия из черных металлов); 298 тысяч тонн инертных строительных материалов для инфраструктурных строек (щебень, песок, цемент, известняк, железобетонные изделия и другие минерально-строительные грузы).

Суммарно эти номенклатуры составили более 15% от общего объема перевозок в погрузке НТК за I квартал 2026 года. Как правило, поставки осуществляются по долгосрочным контрактам, что является условием стабильной работы крупных промышленных производственных комбинатов, расположенных на Северо-Западе и Урале.

"Поставки сырья для отечественного производства предъявляют особые требования к соблюдению ритмичности в рамках договорных отношений. Поэтому мы поддерживаем постоянный рабочий контакт с владельцами грузов и перевозчиком. Необходимо отметить, что и со стороны РЖД мы видим особое внимание к отечественным грузополучателям. Благодаря совместной работе поставки промышленным предприятиям выполняются по графику", – рассказали в НТК.

Поставки металлопродукции и металлических конструкций поддержали реализацию проектов в промышленном и инфраструктурном строительстве — от модернизации существующих предприятий до возведения новых производственных комплексов. Универсальный парк НТК позволяет единовременно обслуживать крупные проекты в разных регионах, комбинируя поставки сырья, конструкций и инертных материалов в рамках единого логистического решения для заказчиков.