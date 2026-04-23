В МИД прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть

ООН, 23 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя по просьбе РИА Новости возможность дальнейшего продления лицензий США на российскую нефть, заявил, что в Москве "всегда ожидают, что ничего хорошего не произойдет".
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабление американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Но, знаете, мы сами задаемся вопросами: почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или есть другие соображения? И то, и другое. Мы - необходимая часть рынка, но также, если нас "вычеркнут", будут последствия для энергетической экономики США и для американских клиентов тоже", – продолжил Панкин.
