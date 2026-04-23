В МИД прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть

ООН, 23 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя по просьбе РИА Новости возможность дальнейшего продления лицензий США на российскую нефть, заявил, что в Москве "всегда ожидают, что ничего хорошего не произойдет".