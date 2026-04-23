В МИД прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть
02:12 23.04.2026
В МИД прокомментировали продление лицензий США на российскую нефть

Замглавы МИД Панкин назвал Россию необходимой частью рынка

Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя возможность дальнейшего продления лицензий США на российскую нефть, заявил, что в Москве "всегда ожидают, что ничего хорошего не произойдет".
  • Панкин отметил, что Россия является необходимой частью рынка, и исключение ее может иметь последствия для энергетической экономики США и их клиентов.
ООН, 23 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя по просьбе РИА Новости возможность дальнейшего продления лицензий США на российскую нефть, заявил, что в Москве "всегда ожидают, что ничего хорошего не произойдет".
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабление американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Более десяти стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти
Вчера, 18:48
"Мы всегда ожидаем, что ничего хорошего не произойдет. Если что-то хорошее происходит - хорошо, спасибо", – сказал Панкин журналистам в ООН в ответ на вопрос о том, ожидает ли он продления лицензий.
"Но, знаете, мы сами задаемся вопросами: почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или есть другие соображения? И то, и другое. Мы - необходимая часть рынка, но также, если нас "вычеркнут", будут последствия для энергетической экономики США и для американских клиентов тоже", – продолжил Панкин.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
США выпустили новую генлицензию на покупку российской нефти
18 апреля, 03:03
 
