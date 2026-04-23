СМИ раскрыли, что Франция и Польша хотят устроить на границе с Россией

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska.
"Учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши", — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе этих учений будут задействованы самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки: истребители будут отрабатывать удары по целям на территории России и Белоруссии.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
