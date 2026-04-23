Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Франция и Польша хотят устроить на границе с Россией - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 23.04.2026 (обновлено: 15:19 23.04.2026)
Wirtualna Polska: Франция и Польша планируют провести ядерные учения против РФ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 на международном авиасалоне "Ле Бурже — 2017" во Франции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция и Польша планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska.
  • Учения пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши, с задействованием самолетов Rafale, способных нести ядерные боеголовки.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Париж и Варшава планируют отработать удары по целям в России с применением ядерного оружия, пишет Wirtualna Polska.
«
"Учения скоро пройдут на восточном фланге НАТО, в основном над Балтийским морем и севером Польши", — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе этих учений будут задействованы самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки: истребители будут отрабатывать удары по целям на территории России и Белоруссии.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреРоссияПарижВладимир ПутинВаршаваНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала