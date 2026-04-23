Настоятель храма в Запорожской области попал под удар БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Настоятель храма в Пологах Запорожской области протоиерей Виктор Дмитриенко попал под удар БПЛА, он в тяжелом состоянии, сообщает официальный Telegram-канал Бердянской епархии Русской православной церкви.
"Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Пологи протоиерей Виктор Дмитриенко попал под удар БПЛА и сейчас находится в тяжелом состоянии в военном госпитале, ожидая транспортировки", - говорится в сообщении.