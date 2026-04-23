Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.04.2026
В МВД рассказали, как проверить безопасность Wi-Fi за пять минут

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для защиты домашней сети от злоумышленников необходимо установить сложный пароль, поменять логин и пароль администратора роутера и регулярно проверять список подключенных устройств.
  • Важно также убедиться, включено ли шифрование WPA2 или WPA3.
  • Кроме того, рекомендуется создать отдельную гостевую сеть с ограниченным доступом к основной.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Установить сложный пароль, поменять логин и пароль администратора роутера и регулярно проверять список подключенных устройств необходимо, чтобы защитить домашнюю сеть от злоумышленников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мы обсудили, зачем злоумышленникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете "нет", сеть уже уязвима", - говорится в сообщении.
Кошелек с купюрами - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Раскрыт способ защиты от мошенников с помощью "второй руки"
22 апреля, 03:05
Как отметили в управлении, сначала необходимо проверить пароль от Wi-Fi и установить более сложный. Также нужно заменить логин и пароль администратора роутера - чтобы зайти в настройки, нужно подключиться к своему Wi-Fi, открыть браузер, ввести 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера), после этого ввести логин и пароль администратора (если его не меняли, то они также указаны на устройстве) и заменить стандартные admin/admin.
"Включено ли шифрование WPA2 или WPA3? В настройках зайдите в раздел "Wi-Fi", "Безопасность". Выберите: WPA2-PSK (AES) или WPA3, задайте пароль". - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что также стоит проверить незнакомые подключенные устройства - в настройках зайти в раздел "Подключенные устройства" / "Device list" / "DHCP clients", если в списке есть незнакомые устройства - сменить пароль Wi-Fi. В МВД рекомендуют регулярно проверять данный список.
"У вас есть гостевая сеть? В настройках найдите раздел "Гостевая сеть" / Guest Network. Включите ее, задайте отдельное имя сети (например, Home_Guest), установите отдельный пароль, ограничьте доступ к основной сети (обычно пункт "изоляция клиентов"). Используйте сеть для гостей и умных устройств", - добавили в управлении.
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете
28 января, 13:31
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала