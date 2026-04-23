В МВД рассказали, как проверить безопасность Wi-Fi за пять минут

Краткий пересказ от РИА ИИ Для защиты домашней сети от злоумышленников необходимо установить сложный пароль, поменять логин и пароль администратора роутера и регулярно проверять список подключенных устройств.

Важно также убедиться, включено ли шифрование WPA2 или WPA3.

Кроме того, рекомендуется создать отдельную гостевую сеть с ограниченным доступом к основной.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Установить сложный пароль, поменять логин и пароль администратора роутера и регулярно проверять список подключенных устройств необходимо, чтобы защитить домашнюю сеть от злоумышленников, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мы обсудили, зачем злоумышленникам может понадобиться доступ к вашей домашней сети. Теперь предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете "нет", сеть уже уязвима", - говорится в сообщении

Как отметили в управлении, сначала необходимо проверить пароль от Wi-Fi и установить более сложный. Также нужно заменить логин и пароль администратора роутера - чтобы зайти в настройки, нужно подключиться к своему Wi-Fi, открыть браузер, ввести 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера), после этого ввести логин и пароль администратора (если его не меняли, то они также указаны на устройстве) и заменить стандартные admin/admin.

"Включено ли шифрование WPA2 или WPA3? В настройках зайдите в раздел "Wi-Fi", "Безопасность". Выберите: WPA2-PSK (AES) или WPA3, задайте пароль". - отмечается в сообщении.

Правоохранители добавили, что также стоит проверить незнакомые подключенные устройства - в настройках зайти в раздел "Подключенные устройства" / "Device list" / "DHCP clients", если в списке есть незнакомые устройства - сменить пароль Wi-Fi. В МВД рекомендуют регулярно проверять данный список.