МТС вернул тарифы на прежний уровень

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МТС по итогам дела о необоснованном повышении тарифов перечислил 634 миллиона рублей в бюджет и вернул тарифы на прежний уровень, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

В конце ноября 2025 года МТС сообщил об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение.

Так, компания в рамках урегулирования спора должна перечислить около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.

При этом в январе ФАС направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечалось, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи.