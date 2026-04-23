Рейтинг@Mail.ru
МТС вернул тарифы на прежний уровень
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 23.04.2026 (обновлено: 10:40 23.04.2026)
МТС вернул тарифы на прежний уровень

Оператор МТС по требованию ФАС вернул тарифы на прежний уровень

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МТС перечислил 634 миллиона рублей в бюджет по итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов.
  • Также оператор вернул цены на прежний уровень.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. МТС по итогам дела о необоснованном повышении тарифов перечислил 634 миллиона рублей в бюджет и вернул тарифы на прежний уровень, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"МТС по итогам рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов перечислил в бюджет 634 миллиона рублей и вернул тарифы на прежний уровень", - заявил он в рамках ежегодной коллегии ведомства.
В конце ноября 2025 года МТС сообщил об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписав мировое соглашение.
Так, компания в рамках урегулирования спора должна перечислить около 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложить 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили тогда в ведомстве. Также оператор должен был предложить 30 миллионам абонентов, для которых тогда были повышены тарифы на мобильную связь, вернуть их на прежний уровень.
При этом в январе ФАС направила МТС предупреждение о недопустимости нарушения мирового соглашения, которое может быть допущено при новом повышении оператором связи тарифов для абонентов. Отмечалось, что мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов в феврале. И в их числе граждане, которым ранее в рамках исполнения предписания ФАС и мирового соглашения компания предложила способы снижения стоимости услуг связи.
Позже в МТС заявили РИА Новости, что мировое соглашение не затрагивает вопросы будущих инициатив компании.
ЭкономикаМТСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала