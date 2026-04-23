АНО "ИРИ" объявил финалистов V Национальной премии интернет-контента

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") подвел итоги отборочного этапа V Национальной премии интернет-контента и представил шорт-лист финалистов в 15 основных номинациях, передает корреспондент РИА Новости.

Пресс-мероприятие по случаю оглашения шорт-листа V Премии ИРИ проходит в четверг в Москве

"Весной 2022 года полным ходом шла подготовка к первой церемонии, поэтому можно сказать, что сегодня, в день оглашения шорт-листа номинантов, у Премии ИРИ фактически День рождения. За пять лет на соискание награды было подано около 2700 заявок, победителями и лауреатами стали более 100 очень разноплановых проектов", - сказал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в ходе мероприятия.

В шорт-лист номинации "Видеоролик до 3 минут" вошел в том числе проект телеканала RT, посвященный героическому поступку многодетного отца Романа Яценко, который спас свою семью из захваченной Суджи Курской области . Финалистами в номинации "Подкаст" стали проекты: "Актерская студия Вадима Верника", "Сила слова", "Как это было", "ПРО НАС", "Захар+".

В шорт-лист номинации "Вирусный контент" вошли в том числе выступление Хора Сретенского монастыря на борту самолета Москва-Ереван, креативное поздравление Александра Овечкина с триумфальной шайбой. В шорт-лист номинации "Блог" вошли Мария Чадина, блог "Алгоритм", "Робустова - рекламирую Россию", "Доктор Ивашков", "Элемент Батыршиной". Финалистами номинации "Документальный проект" стали работы: "Рак. На пороге открытия", "АРТ - это Я", "Победа", "Дроновод", "Герои неизвестных войн".

В шорт-лист номинации "Анимационный контент" вошли проекты: "Три кота. Зимние каникулы", "Технолайк", "Герои Арктики", "ПинКод 2.0", "Доктор Динозавров". В номинации "Музыкальный трек" финалистами стали Бонд с кнопкой - "Кухни", 10AGE - "Вот уж вечер" (в рамках проекта "Строки и панчи"), "Последний вальс" (OST "Ландыши. Вторая весна"), Асия - "Дом", Стас Море - "Здравствуй, мама!".

Также были объявлены финалисты номинаций "Канал в мессенджере", "Спецпроект в интернет-СМИ", "Non-scripted проект", "Проект в вертикальном формате", "Промо-кампания", "Социальная интернет-акция", "Игровой сериал до 30 минут", "Игровой сериал более 30 минут".

Имена победителей объявят на церемонии награждения 28 мая 2026 года в Москве, во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Темой церемонии награждения станет "Поколение ИРИ".