Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полиции в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция столицы.

"На Алтуфьевском шоссе в районе дома 31 произошло ДТП, наезд на пешеходов. Предварительно установлено, что водитель каршеринга проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы.