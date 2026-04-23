Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полиции в Москве - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 23.04.2026 (обновлено: 20:36 23.04.2026)
Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полиции в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортер — Последствия ДТП на Алтуфьевском шоссе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, уходя от полицейской погони.
  • Два человека пострадали и были госпитализированы.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Автомобиль каршеринга наехал на пешеходов, уходя от полицейской погони на Алтуфьевском шоссе в Москве, пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция столицы.
"На Алтуфьевском шоссе в районе дома 31 произошло ДТП, наезд на пешеходов. Предварительно установлено, что водитель каршеринга проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали два пешехода, они госпитализированы.
"Водитель и пассажир каршеринга задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала