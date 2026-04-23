Порядка двух тысяч волонтеров раздают георгиевские ленты на улицах Москвы
16:54 23.04.2026 (обновлено: 17:00 23.04.2026)
Порядка двух тысяч волонтеров раздают георгиевские ленты на улицах Москвы

Две тысячи волонтеров раздают георгиевские ленты на улицах Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов
Акция "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вчера в Москве началась акция "Георгиевская лента".
  • Порядка двух тысяч волонтеров раздают георгиевские ленты и памятки с правилами их ношения на 25 площадках Москвы.
  • Волонтеры будут раздавать георгиевские ленты с четверга по субботу, а также с 30 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порядка 2 тысяч волонтеров раздают георгиевские ленты на 25 площадках Москвы в рамках акции "Георгиевская лента", сообщила журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
Москве началась акция "Георгиевская лента". Сегодня на улицы города вышли наши волонтеры, их можно встретить на улицах, в парках, в школах, в больницах, в различных учреждениях, в вузах, около станций метро. Всего у нас в этой акции участвует две тысячи волонтеров. Раздают вот такую георгиевскую ленту и памятку, как ее носить", - рассказала Драгунова.
Она отметила, что очень важно правильно относиться к этому символу славы. Категорически не рекомендуется носить георгиевскую ленту на голове, на руке, ниже пояса, на сумке, на машине.
"Поэтому мы со всем уважением всем объясняем, как это делать", - подчеркнула Драгунова.
Председатель добавила, что акция стартовала на 25 городских площадках, волонтеры будут дарить георгиевские ленты и памятки с правилами их ношения с четверга по субботу, а также с 30 апреля по 1 мая, и с 6 по 8 мая.
МоскваГеоргиевская ленточка (акция)
 
 
