Восстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы. Архивное фото

Восстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы

В Москве привели в порядок 25 домов, фасады которых украшены пинаклями

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве привели в порядок почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями.

В рамках капитального ремонта специалисты восстановили утраченные элементы декора, отремонтировали балконы и обработали деревянные элементы чердачных помещений огнебиозащитным составом.

Среди отремонтированных зданий — дома 53 на Большой Пироговской улице, 118 на проспекте Мира и дома на 3-й Фрунзенской улице.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями, привели в порядок в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

« "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта привели в порядок почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями. Это вид башенок на небольшом основании с остроконечным довершением", - говорится в сообщении

Как отмечается на портале, капитальный ремонт позволил сохранить особый характер каждого строения и повысить уровень комфорта для жителей.

Согласно информации на сайте, специалисты привели в порядок фасады, восстановили утраченные элементы декора, отремонтировали балконы, а также обработали деревянные элементы чердачных помещений огнебиозащитным составом.