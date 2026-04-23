В Москве привели в порядок 25 домов, фасады которых украшены пинаклями - РИА Новости, 23.04.2026
09:12 23.04.2026 (обновлено: 09:16 23.04.2026)
В Москве привели в порядок 25 домов, фасады которых украшены пинаклями

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыВосстановленный фасад в неоклассическом стиле в центре Москвы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве привели в порядок почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями.
  • В рамках капитального ремонта специалисты восстановили утраченные элементы декора, отремонтировали балконы и обработали деревянные элементы чердачных помещений огнебиозащитным составом.
  • Среди отремонтированных зданий — дома 53 на Большой Пироговской улице, 118 на проспекте Мира и дома на 3-й Фрунзенской улице.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями, привели в порядок в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта привели в порядок почти 25 жилых домов, фасады которых украшены пинаклями. Это вид башенок на небольшом основании с остроконечным довершением", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале, капитальный ремонт позволил сохранить особый характер каждого строения и повысить уровень комфорта для жителей.
Согласно информации на сайте, специалисты привели в порядок фасады, восстановили утраченные элементы декора, отремонтировали балконы, а также обработали деревянные элементы чердачных помещений огнебиозащитным составом.
Уточняется, что в порядок были приведены фасады дома 53 на Большой Пироговской улице, дома 118 на проспекте Мира, а также дома на 3-й Фрунзенской улице.
