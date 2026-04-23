08:00 23.04.2026
В Москве побит суточный рекорд низкого атмосферного давления

Непогода в Москве. Архивное фото
  • В Москве в четверг побит суточный рекорд низкого атмосферного давления.
  • Показания барометров опустились до отметки 727,6 мм ртутного столба, прежний рекорд составлял 729,5 мм и был установлен в 2015 году.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году, побит в Москве в четверг, показания барометров опустились до отметки 727,6 мм ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве уже обновлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Прежнее значение составляло 729,5 миллиметра ртутного столба. И было установлено в этот день в 2015 году", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что показания барометров в Москве в четверг опустились до отметки 727,6 миллиметра ртутного столба.
