МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году, побит в Москве в четверг, показания барометров опустились до отметки 727,6 мм ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
В Москве побит суточный рекорд низкого атмосферного давления, установленный в 2015 году. Прежний рекорд составлял 729,5 мм ртутного столба.
