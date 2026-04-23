12:47 23.04.2026
Боля рассказал, почему Молдавии необходима помощь АНО "Евразия"

© Sputnik / Михай Карауш | Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат молдавского парламента Василий Боля заявил о необходимости и полезности помощи АНО "Евразия" для жителей Молдавии.
  • Боля уверен, что попытки исключить русский язык из жизни страны потерпят неудачу.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жители Молдавии вопреки антироссийской политике властей продолжают говорить на русском языке, и помощь автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия" в виде различных проектов и программ им были бы необходимы и полезны, заявил экс-депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
В Москве проходит Второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей". Боля принял участие в работе тематической сессии "Русский язык — код объединения Евразии".
"В этих тенденциях борьбы со всем русским, проведения определенных экспериментов над нашим обществом я вижу то, что нам нужна помощь в этом противодействии всем этим негативным факторам. И, конечно же, роль Евразии, она очень важна. Я думаю, что те программы, которые существуют, нужно дальше продолжать. Нужно вовлекать как можно большее количество наших граждан во все эти программы, в том числе учителей", - сказал Боля на конференции.
Политик отметил, что, говоря о русском языке, он имеет в виду не только литературу и искусство, но и в том числе - техническое образование.
"Те исследования, которые проводились и разработка той же самой вакцины против онкозаболеваний - русская медицина впереди планеты всей, и это все пишется на русском языке. И те ученые, которые хотят перенять определенный опыт, они должны брать первоисточник. И не только в области медицины, но в области космоса, техники. Если ты хочешь быть современным, быть в тренде со всеми инновациями, нововведениями, ты должен знать русский язык", - отметил он.
По мнению Боли, любые попытки молдавских властей исключить русский язык из быта, образования, общественной сферы деятельности потерпят неудачу. "Несмотря на это все, все-таки наши граждане в обычной жизни используют русский язык. Люди, которые чувствуют по-русски, они жаждут в том числе находить определенные возможности поработать, поучиться в Российской Федерации или также у нас в Молдавии обучаться на русском языке", - пояснил политик.
Русский язык традиционно используется в Молдавии как язык межнационального общения, однако с 2018 года и после решения Конституционного суда в 2021 году его особый статус неоднократно становился предметом споров. Суд признал закон о восстановлении особого положения русского языка неконституционным, при этом подтвердил право жителей получать образование и официальную информацию на русском в пределах действующих норм.
В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Однако в прошлом году прозападная ПДС выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля 2025 года, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
