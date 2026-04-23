Назвал лучший документальный фильм ММКФ - РИА Новости, 23.04.2026
20:40 23.04.2026 (обновлено: 23:40 23.04.2026)
Назвал лучший документальный фильм ММКФ

РИА Новости: лучшим документальным фильмом ММКФ стал "Долгий путь домой" из КНР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРежиссёр Сюйсун Чжэн, получивший Серебряного Святого Георгия (Лучший документальный фильм, фильм "Долгий путь домой"), на церемонии закрытия 48-го ММКФ
Режиссёр Сюйсун Чжэн, получивший Серебряного Святого Георгия (Лучший документальный фильм, фильм Долгий путь домой), на церемонии закрытия 48-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Режиссёр Сюйсун Чжэн, получивший Серебряного Святого Георгия (Лучший документальный фильм, фильм "Долгий путь домой"), на церемонии закрытия 48-го ММКФ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лучшим документальным фильмом Московского международного кинофестиваля стала лента из Китая "Долгий путь домой".
  • Ее режиссер — Сюйсун Чжэн.
  • Церемония вручения наград проходит в столичном театре "Россия".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лучшим документальным фильмом Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала лента из Китая "Долгий путь домой", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". Фестиваль открылся 16 апреля.
Актер Сергей Гилев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
На ММКФ вручили призы за лучшие роли
Вчера, 20:01
"Так получилось, что это локальная история простого человека, через которого мы увидели эпоху… Главный приз - "Долгий путь домой", режиссер Сюйсун Чжэн", - объявил на церемонии член жюри в номинации Владимир Головнев.
Он также отметил, что специальным дипломом награждена героиня фильма "Машенька" режиссёра Валерии-Гай Германики.
В конкурсе документального кино было представлено 9 картин, среди которых четыре - от России: это, помимо упомянутой "Машеньки", лента Владислава Рыткова "Приграничье" о жизни бойцов и командиров добровольческого отряда СпН "Анвар" в спецоперации на курском направлении, "Музей" Марины Марии Мельник о мире великого ГМИИ имени Пушкина, а также "Русский Челси" совместного производства с Великобританией. Также в конкурсе заявлены "Долгий путь домой" из Китая, франко-мексиканская лента "Мой Бенджамин", корейская картина "В море странных мыслей", бразильская "Опера метисов" и американское "Возвращение домой".
В категории "Документальное кино" участников оценивали также Пань Чжици из Китая под председательством Даниэле Чини из Италии.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Режиссер Антон Бильжо, получивший награду за лучшую режиссёрскую работу за фильм Выготский, на церемонии закрытия 48-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Антон Бильжо получил приз ММКФ как лучший режиссер за фильм "Выготский"
Вчера, 21:24
 
