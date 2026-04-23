Мишустин переназначил Анисимова ректором ВШЭ - РИА Новости, 23.04.2026
17:31 23.04.2026 (обновлено: 17:41 23.04.2026)
Мишустин переназначил Анисимова ректором ВШЭ на пять лет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНикита Анисимов
Никита Анисимов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики.
  • Срок нового назначения составляет пять лет.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Никиту Анисимова ректором Высшей школы экономики на очередной пятилетний срок, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" сроком на пять лет", - указано в распоряжении кабмина, которое подписал Мишустин.
Анисимов возглавляет НИУ ВШЭ с июля 2021 года. Он родился в 1978 году в подмосковных Химках. Окончил МГУ имени Ломоносова в 1998 году, а в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год Анисимов работал в разных должностях в МГУ, затем - в Университете машиностроения в Москве, а с 2016 по 2021 год был ректором Дальневосточного федерального университета.
